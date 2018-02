Netanjahu do Morawieckiego: to nie do zaakceptowania

Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanjahu. - Nie zaakceptujemy tego, co zostało powiedziane - stwierdził Netanjahu.

Netanjahu miał powiedzieć Morawieckiemu, że słowa, które padły z ust polskiego premiera, są nie do zaakceptowania. "Nie ma podstaw do tego, by porównywać działalnośc Polaków do dzialalności Żydów podczas Hokoaustu" - stwierdzil Netanjahu. Premier zauważył, że celem Holokaustu było zniszczenie narodu żydowskiego i że każdy Żyd, gdziekolwiek był, był skazany na śmierć.