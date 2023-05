Rosjanie wyjeżdżają w pośpiechu z Melitopola. "Palone są dokumenty" [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Mołdawii Maia Sandu w wywiadzie dla "Financial Times" powiedziała, że Rosja w przypadku udanej agresji na Ukrainę, będzie kontynuowała ekspansję przez wprowadzenie wojsk na terytorium Mołdawii.

- Oni chcą przywrócić dawne czasy ZSRR. A my tego nie chcemy. Mołdawia przez 30 lat była częścią strefy buforowej, a dla nas oznaczało to biedę, korupcję, złe rządy, emigrację. Chcemy być częścią demokratycznego świata. Nie wierzę, żeby Rosjanie się zatrzymali. Dziś tylko dzięki Ukrainie jesteśmy bezpieczni - oceniła prezydent Mołdawii. Zapytana, czy planuje opuścić Mołdawię w przypadku ataku Federacji Rosyjskiej, odpowiedziała, że nie. - Zostałbym w Mołdawii, ale przede wszystkim będziemy musieli wtedy pomóc jak największej liczbie naszych obywateli, przenieść się do bezpiecznego miejsca, jakim jest Rumunia - dodała prezydent.