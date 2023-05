Wspomina lot na rozmowy z Rosją. "Śmigłowiec NATO był na Białorusi"

- Uderzył mnie cynizm Rosjan. W dniu, w którym byliśmy na rozmowach na Białorusi już trwała inwazja, a my doliczyliśmy się już około trzech tysięcy zabitych Rosjan. Mówię im, dobrze, uzgodniliśmy korytarze, wycofanie ludności, a co zrobimy z ciałami waszych zmarłych, może damy je wam do pochówku? Zabierzcie je, bo nie mamy gdzie ich zatrzymać - wspomina szef resortu Ukrainy. - Rosjanie na tę odezwę nie zareagowali. Powiedzieli tylko, że nie potwierdzają strat - dodał.