Pijani Rosjanie wracali z wojny. Pobili się w samolocie

Z pozoru niewinna kłótnia przerodziła się w walkę na pięści. Stanęli do niej żołnierze armii Władimira Putina wracający do domów z frontu w Ukrainie. Lokalne rosyjskie media podały, że do awantury na pokładzie rejsowego samolotu doszło na trasie między Czytą i Jekaterynburgiem.