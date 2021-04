Negocjacje z PiS. Joanna Scheuring-Wielgus ujawnia "mocniejszy punkt"

Z pisma, do którego dotarła Wirtualna Polska, wynika, że rząd już kilka tygodni temu zadeklarował wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy dla szpitali powiatowych, samorządów oraz dla branż poszkodowanych w wyniku pandemii. Koalicja Obywatelska pyta: co zatem wynegocjowała Lewica? - Nic. To była ustawka rządu z Lewicą - mówi szef klubu parlamentarnego KO Cezary Tomczyk. Co na to Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica)? - Duża część rozmowy dotyczyła komitetu monitorującego. Bardzo nam zależało, żeby w tym komitecie nie byli tylko samorządowcy - a zwrócę uwagę, że to będą samorządowcy nie tylko z PiS-u, ale również z PO, z PSL-u i z Lewicy - ale również przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pozarządowych. To był jeden z mocniejszych punktów negocjacji i to nam się udało - zdradziła Scheuring-Wielgus. - PO pokazała slajd na konferencji, my przedstawiliśmy dokument. Platforma postawiła na krzyczenie: precz z Kaczyńskim, my postawiliśmy na konkretne działania - podkreśliła posłanka Lewicy.

