Negocjacje Ukrainy z Rosją. Chodzi o jeńców i rurociąg

Rurociąg z amoniakiem

Rurociąg miał pompować do 2,5 mln ton amoniaku rocznie z rosyjskiego Powołża do ukraińskiego portu nad Morzem Czarnym w Piwdennem (Jużnem) niedaleko Odessy, w celu dalszej wysyłki do międzynarodowych nabywców. Został on zamknięty po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę.