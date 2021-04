Neapol. Próbował obronić córkę, został zamordowany

Do morderstwa doszło w poniedziałek na jednym z parkinów w miejscowości Torre Annunziata niedaleko Neapolu. 61-latek kupując jedzenie zauważył, że do samochodu w którym siedziała czekająca na niego córka podeszło kilku mężczyzn i zaczęło się z nią kłócić. Postanowił niezwłocznie stanąć w jej obronie.

Niestety, mężczyzna próbując ochronić swoją córkę przed napastnikami został przez nich dźgnięty nożem. Rannego 61-latka przewieziono do szpitala San Leonardo w Castellammare, w którym niestety zmarł. Jak wynika z ustaleń portalu "Napoli Today", córka zamordowanego mówi o 5 napastnikach, z którymi jej ojciec nie miał nigdy wcześniej do czynienia.

"Podłe i ohydne morderstwo"

Do tragedii jaka rozegrała się we włoskim miasteczku odniósł się również burmistrz Torre Annunziata. W emocjonalnej wypowiedzi podkreśla, że to co stało się w jego miejscowości jest dla niego wstrząsające.