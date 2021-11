NBP wypuści monetę i banknot poświęcone obronie granicy. „W trybie przyspieszonym”

Straż Graniczna: migranci zmienili "taktykę"

Kryzys na polsko-białoruskiej granicy trwa. W niedzielę straż graniczna odnotowała 118 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach. Większość z nich to jednak próby siłowego wdarcia się do Polski. - Prawdopodobnie z kolejną taką próbą będziemy mieli do czynienia w Kuźnicy - stwierdziła rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.