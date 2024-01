"Naziści jedzą kebaby w tajemnicy". Niemcy wyszli na ulice

Dziesiątki tysięcy ludzi demonstrowało w tym tygodniu przeciwko AfD w całych Niemczech. Nadawca Rbb24 poinformował, że w środę wieczorem w Berlinie zebrało się około 3,5 tys. osób. Z kolei we Fryburgu odnotowano od 7 do 10 tys. uczestników - podał portal Deutschlandfunk. Ogromną frekwencją cieszył się protest w Kolonii. Policja potwierdziła, że we wtorek wieczorem wokół Heumarkt zgromadziło się około 30 tys. osób - przekazała niemiecka gazeta "Die Zeit".