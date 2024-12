Nawrocki zaprosi Trzaskowskiego i Tuska do biegania? "Sport łączy"

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zainaugurował w niedzielę akcję "Dobry Ruch z Karolem". Zaprosił Polaków do tego, by razem z nim pobiegali. Zapytany, czy to zaproszenie skierowałby też do swojego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego i premiera Donalda Tuska odparł: "Tak, sport łączy".