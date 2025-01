Nawrocki uderzył w Nowacką. "O ile to było przejęzyczenie"

Karol Nawrocki we wtorek udał się do Treblinki, w swoim poście nawiązał do wpadki ministry edukacji Barbary Nowackiej. W swoim wystąpieniu powiedziała, że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady".

Tego samego dnia podczas spotkania z mieszkańcami Ciechanowa również nawiązał do tej sprawy. - Drodzy Państwo, uznałem, że dzisiaj muszę być w Treblince, bo polska minister edukacji, nie będę powtarzał, bo powiedziała to, co powiedziała. Pojechałem do Treblinki, bo to gdzie Niemcy zamordowali 900 tysięcy ludzi w obozie zagłady. Stanąłem tam po to i dlatego mówię, żeby nikt już się naprawdę nie przejęzyczył, że to są niemieckie obozy zagłady, niemieckie obozy śmierci. O ile to było przejęzyczenie - powiedział szef IPN-u.