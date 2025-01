Nawrocki przesadził? Posłanka domaga się reakcji Episkopatu

W sobotę kandydat na prezydenta i prezes IPN, Karol Nawrocki wziął udział w Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Gdy wchodził na mównicę, uczestnicy spotkania zaczęli skandować: "Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę", co wywołało lawinę komentarzy i oburzenie w sieci. - Jasna Góra to nie miejsce na skandowanie takich haseł, ale to też nie miejsce na prowadzenie kampanii wyborczej - oceniła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Magdalena Sroka (PSL). - To jest albo wprowadzenie w błąd organizatorów tego spotkania, albo celowe przygotowanie takiego wydarzenia w tamtym miejscu, na co ja, jako osoba wierząca, się nie godzę i oczekuję, że Episkopat w tym temacie wyda oświadczenie i nie będziemy mieli sytuacji, w której Kościół będzie włączał się w wyborczą walkę jednego kandydata - oświadczyła Sroka.

