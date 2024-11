Nawrocki kandydatem na prezydenta. Białystok mocno podzielony

- Bardzo dobry człowiek, prezes IPN. Daj Boże, aby został. Bo inni chcą sprzedać Polskę, chciałbym, żeby wygrał, bo dla Polski chce dobrze. - Jakiś polityk, ale jak on idzie do PiS-u, to to nie dla mnie - usłyszeliśmy od białostoczan komentujących kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Obecny prezes Instytutu Pamięci Narodowej został ogłoszony jako obywatelski kandydat na prezydenta Polski z poparciem Prawa i Sprawiedliwości. Reporter WP Marek Gorczak pokazał fotografię Nawrockiego mieszkańcom Białegostoku i zapytał, czy go znają i co sądzą o jego kandydaturze. - Myślę, że bardzo dobrze. Lepiej wypada jak mówi z głowy, a nie czyta z kartki. - Politycy dużo namieszali w Polsce, ludzie nie mają perspektyw. Tyle czasu się nie zmieniło, to musiałby być cud. - Chciałabym, aby nas zjednoczył wszystkich - mówili do kamery przechodnie. PiS długo zastanawiał się nad swoim kandydatem, rozważając m.in. Przemysława Czarnka, Mariusza Błaszczaka i Mateusza Morawieckiego. Ostatecznie partia postawiła na Nawrockiego, uznając, że jego kandydatura najlepiej odpowiada obecnym wyzwaniom politycznym i społecznym w Polsce. Zdania mieszkańców Białegostoku są jednak podzielone. Obejrzyj cały materiał, by dowiedzieć się więcej.