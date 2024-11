Dziś wiele osób po prawej stronie może zastanawiać się, dlaczego prezes Kaczyński wybrał przekaz Przemysława Czarnka i zaprosił do jego opowiedzenia kogoś innego - pisze dla WP Barbara Brodzińska-Mirowska.

Wiele tygodni przygotowań, badań i tworzenia scenariuszy po stronie sztabowców PiS nie przyniosło spektakularnych efektów. Ani w zakresie konwencji, ani w zakresie zarysowania ram tej kampanii. Zobaczyliśmy to co już było, tylko w gorszej, mniej dopracowanej odsłonie. Wystąpienie Karola Nawrockiego nasuwało myśli, czy na pewno PiS postawiło na właściwego człowieka oraz, czy ma pomysł, o czym będzie ta kampania.

Weekendowa konwencja w Krakowie, na której potwierdzono medialne spekulacje dotyczące nominacji, wypadła wręcz niemrawo. Chociaż Karol Nawrocki podkreślał swoją obywatelską kandydaturą, jego słowa natychmiast straciły na wiarygodności. Sam Nawrocki wystąpił w otoczeniu kluczowych twarzy PiS i skrupulatnie - niczym wyznanie pisowskiej wiary - powtarzał kluczowe dla tej partii przekazy. A wszystko to rodziło pytania, czy konwencja ma przedstawić niezależnego kandydata Polakom, aktywowi PiS czy samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu.

To dobre wiadomości dla Rafała Trzaskowskiego. Kandydat PiS startuje w tych wyborach z gorszej pozycji goniącego, tym bardziej powinien skupić się na wyrazistości. Otrzymaliśmy za to kandydata niespecjalnie charyzmatycznego, ani niezależnego, ani fundamentalnie pisowskiego. Ani człowieka bezpieczeństwa na trudne czasy, ani osoby reprezentującej portfele swoich wyborców. Jeśli zatem starcie zostało zdefiniowane przez PiS jako spór między PO a PiS, to prezydent Warszawy ma na stracie przewagę woli walki, wygranych prawyborów oraz 10 mln głosów z 2020 roku.