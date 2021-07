Nawet 5000 zł kary za śmiecenie na plaży czy w lesie. Jacek Ozdoba zapowiada zmiany

- W wakacje powinniśmy zadbać o to, by plaże nie zamieniały się w śmietniki. Dlatego apelujemy, by podczas wycieczek i wypoczynku nie pozostawiać śmieci na plaży. Nie chodzi tu tylko o walory estetyczne, ale o realne zagrożenie dla morskiej flory i fauny, a także dla nas samych - apelował wiceminister Jacek Ozdoba