Narodowy Spis Powszechny 2021. Nie chcesz się spisać? Są pierwsze kary

Narodowy Spis Powszechny 2021 trwa od 1 kwietnia do 30 września. Jest obowiązkowy, a odmowa wzięcia w nim udziału skutkuje nałożeniem kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Dodatkowo tym, którzy udzielą odpowiedzi niezgodnych ze stanem faktycznym, grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.