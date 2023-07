Nawet 44 st. C. Nieludzkie upały w Grecji

Grecja wciąż zmaga się z ekstremalnie wysokimi temperaturami. Tym razem fala upałów przez tamtejsze media została nazwana "Cleon", na cześć ateńskiego generała w wojnie peloponeskiej w V wieku p.n.e. Co więcej, temperatury w niektórych częściach kraju mają na weekend osiągnąć nawet 44 st. C. Z tego powodu władze zakazały wstępu do rezerwatów przyrody i lasów ze względu na ryzyko pożaru. Agencja AP wybrała się z kamerą na jedną z plaż w Atenach. Jak widać na nagraniu, pogoda nie odstraszyła turystów, którzy szukali ochłodzenia w morzu i pod parasolami na plaży. Magda, Polka mieszkająca na stałe w Grecji zdradziła, że przyzwyczaiła się już do takich temperatur i ma kilka swoich sposobów na przetrwanie upalnych dni. - Z rana stawiam wentylator na tarasie z moją kawą i chowam się w salonie. Teraz przyszłam popływać, to pomaga - mówiła Agata. Do tego greckie ministerstwo rolnictwa wydało ograniczenia dotyczące transportu i godzin pracy zwierząt na roli. Zwierzęta robocze nie będą mogły pracować między południem a 17:00 w dni, w których temperatura wynosi 35-39 stopni Celsjusza w cieniu, a także nie będą mogły pracować o żadnej porze dnia, gdy temperatura przekroczy 39 stopni Celsjusza.