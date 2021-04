Nawet 23 stopnie Celsjusza! Nowa pogoda długoterminowa prosto z IMGW

- Zgodnie z modelami, które wykorzystujemy, do około 7 maja możemy się spodziewać pogody niżowej, natomiast od 8 maja temperatura zacznie wzrastać i to będzie dość wysoka temperatura, bo maksymalnie w ciągu dnia może dochodzić nawet do 20-23 stopni Celsjusza. Będą też temu towarzyszyły przelotne deszcze i mogą się pojawić burze - mówił w programie "Newsroom" WP prof. Mariusz Figurski z Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zaznaczył, że w drugiej połowie maja nastąpi lekki spadek temperatur, a następie ich ponowny wzrost. - Czerwiec będzie się charakteryzował pogodą podobną do tej z ostatniego trzydziestolecia, z którym porównujemy nasze prognozy, a więc temperatura i opady będą w tak zwanej normie wieloletniej - dodał ekspert.

