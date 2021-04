Nawalny w szpitalu. Współpracownik: "To obóz tortur"

Słowa adwokatki potwierdza osobista lekarka działacza, Anastazja Wasiljewa, której nie wpuszczono we wtorek do opozycjonisty.

- To postawa pozbawiona szacunku dla ludzi, którzy przyszli spełnić swój ludzki obowiązek, swój obowiązek jako lekarza, który musi pomóc pacjentowi - powiedziała agencji AFP.

Kolonia IK-3 "gorsza od poprzedniej"

W niedzielę agencja Interfax przekazała, że komisja lekarska rosyjskiej służby więziennej podjęła decyzję o przeniesieniu Aleksieja Nawalnego z kolonii karnej IK-2 w Pokrowie do szpitala dla osadzonych mieszczącego się w kolonii karnej IK-3. Zgodnie z wytłumaczeniem komisji, "szpital ten specjalizuje się m.in. w dynamicznym monitorowaniu takich pacjentów".

Amnesty International oceniło, że transfer chorego opozycjonisty jest "karą, która ma uchodzić za pomoc medyczną", ponieważ rosyjskie władze przygotowują się do "karmienia go siłą, aby złamać jego strajk głodowy i jeszcze bardziej go ukarać".