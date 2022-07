Nawałnice nad Polską. Przerażające nagranie z Kaszub

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 do 28 stopni Celsjusza. Nad morzem i w górach będzie chłodniej - od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 80 km/h.