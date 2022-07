Szczecin zalany po nawałnicach. Ewakuowano setki harcerzy

Przypomnijmy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego. "Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu lokalnie do 70 mm oraz porywy wiatru do 95 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad" – podało IMGW.