Nawalna wzywa Zachód. "Pozbycie się Putina jest jedyną drogą"

"Nie obiecuję, że odmowa uznania wyników wyborów prezydenckich w Rosji (...) doprowadzi do natychmiastowego załamania rządów Putina" - przyznała opozycjonistka. Jej zdaniem "będzie to jednak ważny sygnał dla społeczeństwa obywatelskiego, dla elit, wciąż jeszcze lojalnych wobec Putina, i dla całego świata - że Rosją nie rządzi uznany przez wszystkich prezydent, a ktoś pogardzany i publicznie potępiony". Według Nawalnej ci, którzy jeszcze są wobec Putina lojalni, uznają wówczas, że "pozbycie się go jest jedyną drogą, by wrócić do normalnego życia gospodarczego i politycznego".