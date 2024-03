Niemiecka prasa o pomyśle Dudy: "Potencjalnie konfliktowy"

Liana Fix, ekspertka think tanku Council on Foreign Relations (CFR) w Waszyngtonie, powiedziała niemieckiej gazecie: "To oczywiście prawda, że Europejczycy muszą wydać co najmniej 2 proc. PKB (...) również po to, aby zamknąć tę otwartą flankę krytyki". Powinni to jednak robić przede wszystkim we własnym interesie, ponieważ "niechęć Trumpa do NATO nie minie, bez względu na to, ile Europejczycy dołożą" - dodała.