Nauka zdalna. Przemysław Czarnek o zmianach w szkole

Nowy minister edukacji i nauki uspokajał, że wg danych Sanepidu, 98 proc. transmisji wirusa nie pochodzi ze środowiska szkolnego do domów.

Zapewnił, że jak tylko sytuacja będzie na to pozwalała, natychmiast wracamy do nauczania w szkołach, szczególnie w klasach maturalnych. Dotyczy to również klas ósmych, jeśli podobna sytuacja będzie także w szkołach podstawowych. - Mamy pełną świadomość, że uczniowie ucierpieli z powodu strajków, a później pandemii - podkreślił szef MEN.