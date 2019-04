Nauczyciele wrócili do szkół. Tak przywitali ich uczniowie. "Dla nas wygrali"

Brawa, kartki z podziękowaniami i "We are the champions" odtwarzane przez szkolny radiowęzeł - tak uczniowie II LO w Kwidzynie przywitali wracających do szkół nauczycieli. Poniedziałek to pierwszy dzień ich pracy po zawieszonym strajku. - Dla nas wygrali, nie są w tym sami - mówi WP Julia Łoś, uczennica tego liceum.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Julia Łoś, uczennica II LO w Kwidzynie wspierała nauczycieli przez całą akcję strajkową (Archiwum prywatne)

W poniedziałek nauczyciele wrócili do szkół. Uczniowie II LO w Kwidzynie przez całą akcję strajkową wspierali swoich pedagogów. Nie zostawili ich także teraz.

- Witaliśmy nauczycieli przy wejściu do szkoły. Rozdawaliśmy im kartki z informacją "Dziękujemy za cenną lekcję, odwagę, wytrwałość, siłę, dążenie do celu i moralne zwycięstwo. Wasi uczniowe". Na ich twarzach pojawił się uśmiech, byli wdzięczni za miły początek dnia - mówi Wirtualnej Polsce Julia Łoś, tegoroczna maturzystka i inicjatorka akcji. Powinna uczyć się do matury, bo zakończyła już rok szkolny i została sklasyfikowana. - Czuję jednak, że muszę być w szkole i działać - wyznaje.

Również z jej inicjatywy uczniowie będą bić brawa każdemu nauczycielowi wchodzącemu do klasy na lekcje.

Zobacz także: Minister Zalewska żaliła się posłowi. Jakubiak uchyla rąbka tajemnicy

"Dla nas wygrali" - Musimy dodać sił nauczycielom. Powrót do szkoły, do uczniów po strajku na pewno będzie ciężki. Swoją postawą chcemy im pokazać, że dla nas wygrali, że nie są w tym wszystkim sami. Bo my razem tworzymy tę szkołę - wyznaje Julka.

Uczennica stwierdza, że dla niej nauczyciele odnieśli moralne zwycięstwo. - Pokazali, że potrafią się solidaryzować, a z nimi społeczeństwo. Dali także najcenniejszą lekcje nam, uczniom. Mianowicie: zawsze należy walczyć o swoje, bronić swoich racji i odważnie działać - dodaje.

I wyznaje: - Boję się o kondycję psychiczną nauczycieli, bo byłam wielokrotnie w szkole podczas strajku i widziałam, w jakim są stanie. Jest im po prostu ciężko. Wiele osób nie rozumiało istoty strajku, myśląc, że chodzi tylko o pieniądze i za to 'hejtują' nauczycieli. Moim zdaniem to właśnie ten hejt najbardziej wpłynął na ich stan. Mam nadzieję, że pedagodzy powoli zaczną się "odradzać" i wydobywać nową energię dla swoich uczniów.

List do MEN Pierwszego dnia strajku nauczycieli uczennice II LO w Kwidzynie - Julia Łoś i Martyna Rogacka - napisały petycję do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej. Podpisało się pod nią 4,5 tys. osób.

"Nasze zdumienie budzi postawa Minister Edukacji Narodowej, Pani Anny Zalewskiej, której bierność i obojętność są nie do zaakceptowania. Nie chcemy siedzieć bezczynnie i przyglądać się, jak nauczyciele przegrywają z powodów czysto prozaicznych - braku środków do życia. Ta ignorancja ze strony rządu uderza nie tylko w naszych mentorów. Uderza także w cały system edukacji, a przede wszystkim w nas" - czytamy we fragmencie petycji.

Specjalna playlista Przez cały dzień w szkole z głośników radiowęzła usłyszeć będzie można piosenki "pokrzepiające" nauczycieli.

Playlista szkolnego radiowęzła II LO w Kwidzynie na 29 kwietnia 2019:

We are the Champions - Queen

Smak Zwycięstwa - Feel

Takie chwile jak te - Bednarek

Human - Ran’n’Bone Man

Na szczycie - Grubson

Nie bój się chcieć - Paulina Przybysz

Niemożliwe - Kwiat jabłoni

Sztuka latania - Lady Punk

Zaufaj - Afromental

Słuchaj, kiedy śpiewa lud - Studio Accantus

Niepokonani - Perfect

Psalm stojących w kolejce - Krystyna Prońko

Po co wolność - Kult

Jeżeli - Armia

Dni, których nie znamy - Marek Grechuta

Przesłanie - Tadeusz Woźniak