Nauczyciel Morawieckiego: Uczyłem go WOS-u, niewiele pojął z istoty demokracji

Dopytany o to, z jakich zagadnień premier powinien zrobić sobie powtórkę, nauczyciel wskazał na trójpodział władzy. - Premier jest "autorem" rządu i ministrowie mu podlegają. Ma prawo ich wymieniać, dyscyplinować. No i popatrzmy zatem na działalność Zbigniewa Ziobry. Co w tej sprawie zrobił premier? Jego podstawowy błąd to brak zrozumienia istoty demokracji i roli opozycji, a przecież sam ma to doświadczenie polityczne z minionych lat - stwierdził nauczyciel.