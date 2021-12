"Natychmiast!". Solidarna Polska apeluje do Morawieckiego

Solidarna Polska wzywa do zawieszania unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Politycy wskazują, że odpowiada on za podwyżki cen energii. Domagają się od premiera Mateusza Morawieckiego przedstawienia tego postulatu na czwartkowym szczycie Unii Europejskiej. - Były kolejne szczyty związane z Green Dealem, z energetyką (...) i teraz jest ta szalejąca zielona inflacja, która m.in. wynika ze zgód na politykę klimatyczną, ze zgody, którą udzieliła niestety Polska na działanie mechanizmu warunkowości (...). Zostały podjęte decyzje, które skutkują tymi złymi wydarzeniami, które obserwujemy w Unii Europejskiej - przekonywał wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w programie "Newsroom" WP. Pytany wprost, czego Solidarna Polska oczekuje od premiera Morawieckiego, odpowiedział: "Cały Sejm podjął uchwałę z inicjatywy Solidarnej Polski, żeby natychmiast doprowadzić do zawieszenia systemu handlu emisjami, czyli parapodatku od powietrza. To natychmiast trzeba postawić na Radzie Europejskiej".