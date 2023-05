NATO zaproponuje Ukrainie "model izraelski"? Rozwiązanie "niesie pewne ryzyko"

W najbliższych latach Ukraina nie dołączy do Sojuszu Północnoatlantckiego. Według doniesień amerykańskich mediów na lipcowym szczycie NATO w Wilnie zachodnie państwa chcą jednak zaproponować Kijowowi porozumienie dot. bezpieczeństwa. - Koncepcja przewiduje te warunki, gwarancje bezpieczeństwa w okresie przejściowym - między obecnym stanem, a przyszłym przyjęciem Ukrainy do NATO - wyjaśnił w programie "Newsroom WP" były szef BBN gen. prof. Stanisław Koziej. - Zakłada usamodzielnienie Ukrainy pod względem obronnym. Wspieranie jej, pomoc w wyposażeniu i wyszkoleniu armii, by Ukraina była w stanie samodzielnie, bez potrzeby sięgania po gwarancje polityczne i zaangażowanie Zachodu w ewentualną obronę, odstraszać i bronić się przed kolejną agresją po zakończeniu tej wojny - dodał. Ekspert podkreślił, że przypomina to "model izraelski". - Ma on swoje wielkie plusy, ale także minusy - wskazał gość Mateusza Ratajczaka. - Najlepszym systemem bezpieczeństwa dla Europy jest system zintegrowany, czyli najlepsze byłoby, gdyby Ukraina była w NATO - dodał. W jego ocenie dobrze sprawdziłby się też "model szwedzko-fiński", czyli przekazanie Ukrainie tych gwarancji bezpieczeństwa, które kraje otrzymały, gdy rozpoczął się proces ich akcesji do Sojuszu. - Lepiej byłoby, gdyby udało się w ramach NATO wypracować mechanizmy sojuszniczych gwarancji dla Ukrainy na ten okres przejściowy, który może trwać wiele lat. Zapewnienia jej pewnych gwarancji sojuszniczych, niż pójście w kierunku zupełnego usamodzielnienia się. Utworzenia odrębnego od NATO punktu ciężkości w Europie - ocenił. - Moim zdaniem ta koncepcja niesie pewne ryzyko dla systemu bezpieczeństwa europejskiego, ale być może jest łatwiejsza do zrealizowania niż koncepcja gwarancji ze strony Sojuszu - podsumował.