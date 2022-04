NATO: szykuje się wielka bitwa w Donbasie

Ostrożność Sojuszu

NATO-wscy ministrowie dyskutowali dziś w Brukseli, do jakiego stopnia dostawy broni do Ukrainy powinny być koordynowane przez Sojusz Północnoatlantycki, a do jakiego stopnia pozostawić do tylko w dziedzinie dwustronnych relacji Kijowa z poszczególnymi krajami NATO. – I w tej kwestii nie ma rozstrzygnięcia – powiedział po obradach minister Zbigniew Rau.