NATO: kolejny szczyt odbędzie się w Londynie. W grudniu będzie obchodził 70-lecie istnienia

NATO: najbliższy szczyt odbędzie się w grudniu w Londynie. W stolicy Wielkiej Brytanii sojusz będzie świętował 70-lecie istnienia.

NATO - kolejny szczyt odbędzie się w Londynie

Sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenbeg, oficjalnie ogłosił, że najbliższy szczyt szefów państw i rządów Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego odbędzie się w grudniu, w Londynie . W stolicy Wielkiej Brytanii sojusz będzie świętował 70-lecie istnienia. W wypowiedzi Stoltenberg podkreślił, że spotkanie w Londynie będzie doskonalą okazją dla sprzymierzonych szefów państw i rządów do zajęcia się obecnymi i przyszłymi wyzwaniami bezpieczeństwa swojej. Ma również stanowić formę zapewnienia, iż NATO będzie się dostosowywać, żeby zapewnić bezpieczeństwo blisko miliardowi ludzi. Przypominamy, że debata na temat tego, gdzie zorganizować kolejny szczyt NATO trwała już od dłuższego czasu. Wskazanym miejscem do celebrowania 70-lecia Sojuszu Północnoatlantyckiego byłby Waszyngton , w którym podpisano Traktat Północnoatlantycki, ale Stany Zjednoczone nie wyraziły chęci organizacji spotkania.

NATO - 70-lecie sojuszu

Nieoficjalne informacje podane przez PAP głoszą, że ostatecznie to Wielka Brytania sama wyszła z inicjatywą organizacji spotkania. Zdaniem niektórych dyplomatów to może być motywacja Londynu do pokazania, że mimo problemu z brexitem, Zjednoczone Królestwo wciąż odgrywa istotną rolę w polityce międzynarodowej. Wiadomo jednak, że w USA, w kwietniu odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO. Chociaż zwykle ich posiedzenia mają miejsce w Brukseli, tym razem, w związku z tym, że w kwietniu 1949 roku podpisano tam Traktat Północnoatlantycki, do spotkania dojdzie w Waszyngtonie. Przypominamy, iż ubiegłorocznym szczycie NATO, prezydent USA stawiał za zamkniętymi drzwiami ostre żądania sojusznikom, chcąc nakłonić ich do inwestowania w obronność. Najbardziej skrytykowane zostały wówczas Niemcy, których udział wydatków obronnych w relacji do PKB wynosi niewiele ponad 1,2%, wobec wymaganych w Sojuszu 2%.