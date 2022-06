NATO jest słabe w naszym regionie? "Nie jesteśmy bezpieczni"

Zdaniem wojskowego nie będzie żadnego przełom. - Jeśli Stoltenberg (sekretarz generalny NATO - przyp. red.) mówi, że będzie to szczyt przełomowy, to zapewne tylko dla niego. Bo będzie to ostatni szczyt z nim jako szefem Paktu. Szczyt na pewno nie będzie przełomem, bo - po pierwsze - NATO nie ma ochoty zrobić dużego kroku do przodu - wskazał rozmówca serwisu Gazeta.pl.