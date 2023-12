NATO i UE wyśle wojska do Ukrainy? "Nie możemy zaakceptować porażki"

Co Francja może zrobić dla Ukrainy?

Tenzer zastanawia się, co Francja może zrobić dla Ukrainy. - Zależy to nie tylko od Francji, ale także od akceptacji pozostałych krajów UE. Myślę w pierwszej kolejności o wszystkich dostawach nowoczesnej broni, które nie zostały dostarczone Ukrainie. UE i USA mogły zrobić znacznie więcej. Wiem, że między Francją i Ukrainą toczą się rozmowy na temat dwustronnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Myślę jednak, że to, co powinni zrobić Emmanuel Macron i przywódcy UE, to spróbować przekonać niektóre kraje myślące o przyszłości UE, m.in. Polskę, Czechy, państwa bałtyckie, a może też kilka innych do wysłania wojsk na wyzwolone terytoria Ukrainy - albo pod parasolem UE, albo NATO - ocenił Tenzer.