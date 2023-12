Alarmujące słowa. "Kolejnym etapem będzie atak na państwo NATO"

"To, co robi Putin, to nie jest tylko doraźne działanie, jakaś zemsta za zimną wojnę, emocje. Putin podjął ostatnią próbę zachowania dawnej Rosji, Rosji imperialnej. To jest konstrukt, który nie przystaje do obecnego świata, ale w określonych warunkach można przedłużyć jego agonię. Poprzedni rok wojny pokazał słabość Putina, ale część Zachodu wyciągnęła z niego nieprawidłowe wnioski. On posiada zasoby, by grać w 'długą grę', nawet ze słabej pozycji. I liczy na to, że uda mu się 'przeczekać' Zachód" – argumentuje Gosu.