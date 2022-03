Natarcie na południe. Rozgryzają taktykę Rosjan

Jednym z najbardziej pesymistycznych komentatorów, wypowiadających się na temat zdolności Ukrainy do przeciwstawienia się rosyjskiemu atakowi był Bill Roggio, redaktor "Long War Journal". "Podstawowym problemem, z jakim boryka się ukraińska armia od samego początku, jest to, że nie ma wystarczającej liczby sił, by obronić wszystkie linie natarcia. Rosjanie mają przewagę liczebną i są skłonni handlować żołnierzami i sprzętem, aby osiągnąć swoje cele".