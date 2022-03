Xi apeluje do Francji i Niemiec

Chiny stają po stronie Rosji

W poniedziałek szef chińskiego MSZ jednoznacznie odniósł się do stosunków Moskwy i Pekinu. Wang Yi dał wczoraj jasno do zrozumienia, że Republika Ludowa stoi po stronie swojego "strategicznego partnera" - Rosji. Współpraca między krajami "przyczynia się do pokoju, stabilności i rozwoju na świecie" - stwierdził szef chińskiej dyplomacji.