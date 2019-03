Natalia Nitek-Płażyńska zostaje w PiS. "Sprawa jest zamknięta"

Wirtualna Polska ustaliła, że jeden z pomorskich działaczy PiS domagał się usunięcia z partii Natalii Nitek-Płażyńskiej, żony Kacpra Płażyńskiego i złożył nawet wniosek w tej sprawie. - Wniosek nie ma podstaw merytorycznych - komentuje teraz Marcin Horała (PiS) i ucina spekulacje.

Działacz nie tylko poczuł się urażony, ale ocenił, że mogło się to przyczynić do jego późniejszej porażki - mimo zdobycia 981 głosów nie dostał się do Rady Miasta Gdańska.