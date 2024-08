"Nasze oczy widzą wszystko". Rosjanie budują nowy most na Krym

"Nasze oczy widzą wszystko: w pobliżu mostu Kerczeńskiego trwa budowa umocnień. Równolegle do głównej konstrukcji wznoszony jest kolejny most, dla którego wbijane są pale. Jak donoszą nasi subskrybenci, aktywna budowa trwa również na odcinku od łukowych przęseł mostu do Kubania" - czytamy we wpisie.