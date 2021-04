Nastolatki znęcały się nad niepełnosprawnym. "To najmłodsza prowokowała"

Trójka nastolatków Myszkowa, którzy znęcali się nad niepełnosprawnym 26-letnim mężczyzną , filmowali to i udostępnili w internecie, staną przed sądem rodzinnym. Policja zidentyfikowała nieletnich sprawców. Okazało się, że to dwie dziewczyny i chłopiec w wieku 11-13 lat.

Myszków. Trójka nastolatków znęcała się nad niepełnosprawnym

Sprawcami są dzieci w wieku 11-13 lat

- Wczoraj rano, po publikacji nagrania, które bardzo szybko obiegło internet, policjanci z Myszkowa od razu przystąpili do działania. Najpierw zabezpieczyli nagrania, ustalili miejsce, gdzie doszło do popełnienia czynu, a potem dotarli do sprawców - przekazała w środę asp. sztab. Barbara Poznańska, rzeczniczka prasowa KPP w Myszkowie.