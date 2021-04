Śląsk. Dzieci znęcały się nad niepełnosprawnym. "Opluwali, kazali klęczeć"

Policjanci , po pojawieniu się nagrania w sieci, zabezpieczyli je, a następnie ustalili miejsce, w którym doszło do popełnienia czynu. Była to miejscowość Myszków (województwo śląskie).

Myszków. Dzieci znęcały się nad niepełnosprawnym mężczyzną

Sprawcami tego zdarzenia okazały się dwie dziewczynki i chłopiec w wieku od 11 do 13 lat. Śledczy przekazali, że w tej sprawie cały czas trwają czynności. W środę materiał dowodowy ma trafić do sądu rodzinnego. To on zadecyduje o dalszym losie nastolatków.