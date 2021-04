Tragedia koło Olsztyna. Nie żyje dwoje nastolatków

Do wypadku na Warmii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Wstępne ustalenia policji wskazują na to, że 19-letni kierowca skody około godziny 2.00 stracił panowanie nad pojazdem. Auto wypadło z drogi i uderzyło w słup energetyczny.

Mundurowi przekazali, że 19-letni kierowca nie posiadał uprawień do kierowania pojazdami. Po przetransportowaniu mężczyzny do szpitala została pobrana krew do badań na zawarcie alkoholu i innych substancji.