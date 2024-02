Nasi politycy nie są mężami stanu? Eksperci punktują błędy

Podczas Debaty Wirtualnej Polski "Widmo agresji" prowadzący Paweł Pawłowski zapytał Zbigniewa Pisarskiego z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, w czym leży problem, że Europa, w tym Polska nie buduje potencjału obronnego przed ewentualnym atakiem ze strony Rosji. Pisarski zwrócił uwagę na to, że "lubimy komfort, a to jest rozgrywane przez Rosję". - Rosja używa argumentu siły, my próbujemy cały czas szukać dialogu, co jest z jednej strony naszym dorobkiem cywilizacyjnym, ale z drugiej strony wykorzystywaną bezwzględnie naszą słabością - podkreślił. Pisarski wspomniał także o słabości polityków. - Nasi współcześni politycy niestety nie są mężami stanu, nie dorośli do roli, którą powinni pełnić - stwierdził ekspert Rady Europy. Generał Waldemar Skrzypczak zwrócił także uwagę na to, że uwaga polityków jest skierowana na dwóch zasadniczych problemach. - Kampanii wyborczej w samorządach i w wyborach do Unii Europejskiej (…). Tak jakby ta wojna, która jest za wschodnią granicą, działa się zupełnie gdzieś indziej, nie w sferze ich zainteresowania - podkreślił Skrzypczak.