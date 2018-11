NASA: po 9 latach pracy teleskop Kepler został wyłączony

Po 9 latach pracy w przestrzeni kosmicznej i zbieraniu danych NASA ogłosiła, że teleskop kosmiczny Kepler zostanie wyłączony.

NASA: teleskop Kepler odchodzi na emeryturę

Powodem końca misji sondy Kepler jest wyczerpanie zapasów paliwa wymaganych do kontynuacji badań. NASA zadecydowała, że teleskop zostanie przeniesiony daleko od Ziemi, ze swojej bezpiecznej orbity.

NASA: sonda Kepler pracowała od 2009 roku

Teleskop Kepler został wystrzelony 6 marca 2009 roku i łączył w sobie doskonałą technikę mierzenia jasności gwiazd. Na tamte czasy Kepler był największym aparatem przeznaczonym do obserwacji w kosmosie. Początkowo Kepler obserwował stale wycinek nieba pomiędzy gwiazdozbiorami Łabędzia i Lutni. W 2013 roku doszło do awarii teleskopu, jednak naukowcom udało się ustabilizować sprzęt za pomocą ciśnienia światła słonecznego. W 2014 roku Kepler wrócił do pracy i prowadził dalsze obserwacje.