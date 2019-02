Naruszenie ochrony danych osobowych. Prezes UODO o materiale "Wiadomości" TVP

Poniedziałkowe "Wiadomości" TVP wyemitowały materiał o proteście przed siedzibą TVP Info, podając nazwiska i miejsca pracy demonstrantów. Wywołalo to oburzenie polityków opozycji i publicystów. We wtorek głos zabrał prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, skierowała we wtorek pismo do Witolda Kołodziejskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Pismo upublicznił na Twitterze Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM.

"Wyłączenie stosowania niektórych przepisów RODO nie oznacza, że dziennikarze nie mają chronić osoby, których dane przetwarzają. Są do tego zobowiązani przez Prawo prasowe. Zgodnie z tą ustawą dziennikarz jest zobowiązany m.in. do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiałów prasowych, a także do ochrony dóbr osobistych (art. 12). Co więcej, nie wolno bez zgody osoby zainteresowanej publikować informacji oraz danych dotyczących prywatnej sfery życia, chyba że wiąże się to bezpośrednio z działalnością publiczną danej osoby (art. 14 ust. 6)" - pisze Ewa Bielak-Jomaa.