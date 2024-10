Narty w Polsce? W tym roku będzie jeszcze drożej

W sezonie wysokim, obejmującym ferie zimowe, cena siedmiodniowego karnetu normalnego wynosi 970 zł. Skipass jednodniowy kosztuje 170 zł, a dwudniowy 325 zł. Oznacza to, że czteroosobowa rodzina wyda za jeden dzień około 600 zł. Weekend na stoku to wydatek ok. 1300 zł, a to tylko cena karnetu. Do tego niejednokrotnie płacimy także za parkingi i jedzenie oraz napoje.