Napięcie w Zatoce Perskiej. Iran groził ostrzałem okrętu USA

Gorąco zrobiło się w okolicach Zatoki Perskiej, gdzie okręt wojenny USA USS Bataan przepływał przez cieśninę Ormuz. Irańskie media państwowe i agencja AP opublikowały w niedzielę nagrania, na których widać, jak amerykańska jednostka jest dodatkowo eskortowana przez okręt desantowego USS Carter Hall, a także myśliwce F-35 i śmigłowce Black Hawk. Ten fakt nie przypadł do gustu władzy w Teheranie, dlatego padł rozkaz, by wysłać na morze łodzie bojowe Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Iran zapewnił, że zagroził załodze Bataana przez radio "otwarciem ognia" do amerykańskich myśliwców, jeśli te wejdą w irańską przestrzeń powietrzną. Relacje obu państw od lat pozostają napięte. W ostatnim czasie Biały Dom naciskał na Iran, aby zaprzestał sprzedaży uzbrojonych dronów do Rosji, prowadzącej wojnę przeciw Ukrainie.