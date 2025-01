Napięcia po słowach Nawrockiego i Zełenskiego. Były poseł PiS zabrał głos

Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, w wywiadzie dla polskich mediów odniósł się do słów Nawrockiego. – Pan Nawrocki powinien już zacząć ćwiczyć, bo może się okazać, że będzie musiał wziąć broń do ręki, by wspólnie z innymi swoimi rodakami bronić swojego kraju – powiedział Zełenski. Jego wypowiedź wywołała reakcje wśród polityków PiS.