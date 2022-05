Napięcia na granicy białorusko-ukraińskiej. Pojawiły się siły Operacji Specjalnych

Co mówią w Sztabie Generalnym Białorusi

Igor Karol, I Zastępca Szefa Sztabu Sił Zbrojnych Białorusi powiedział w wywiadzie na antenie telewizji państwowej o "możliwych zagrożeniach ze strony Ukrainy i NATO" i dodał, że spodziewa się prowokacji na granicy. Oprócz tego przerażał jeszcze bardziej kremlowską narrację np. że na Morzu Śródziemnym i w krajach bałtyckich została już utworzona grupa uderzeniowa pocisków manewrujących. Jego zdaniem nie jest to broń do obrony, ale do ataku, a ich zasięg może dotrzeć do Białorusi.