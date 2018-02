Napadnięty właściciel kantoru pierwszy poniesie konsekwencje. Posłał trzy kule bandytom

Bandyci uciekli, pieniędzy nie ma, pod ręką policji i prokuratora pozostał pan Mieczysław, napadnięty właściciel kantoru w Piszu. I to prawdopodobnie on, jako pierwszy poniesie konsekwencje, za to że odważył się strzelać do bandytów.

Napastnik (w czerwonej kurtce) atakuje wychodzącego z kantoru przedsiębiorcę. (Youtube.com, Fot: TO WIDEO)

- Musiałem wziąć adwokata, bo z nieprzyjemnych rozmów z policją wynika, że coś tam na mnie szykują. Chodzi o to że strzelałem do tych bandytów - mówi WP pan Mieczysław właściciel kantoru w Piszu, na którego 16 lutego napadli dwaj bandyci. Jest rozżalony. Nie dość, że stracił ponad 100 tys. złotych, a sprawcy napadu umykają policji, to teraz, na nim skupia się jeden z wątków śledztwa.

Strzał w szybę

"Strzelają! Padnij!" - krzyczała na ulicy kobieta, tuż po tym jak właściciel kantoru oddał trzy strzały do samochodu z uciekającymi bandytami. No właśnie, uciekali czyli nie było już "bezpośredniego odparcia ataku" - co jest warunkiem użycia broni. W dodatku z trzech strzałów jedna z kul trafiła w tylna szybę VW Passata, śmignęła koło głowy napastnika i poleciała w siną dal. To z kolei zagrożenie, dla postronnych osób: przechodniów i świadków.

- Policjanci będą również badali zasadność użycia broni palnej przez właściciela kantoru - potwierdza podkom. Krzysztof Wasyńczuk, rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Dopiero po ujawnieniu filmu z kamery umieszczonej w samochodzie przypadkowego świadka napadu, widać jak dramatyczne okoliczności towarzyszyły walce z bandytą. Podczas szarpaniny na ulicę wypadł pistolet - osobista broń przedsiębiorcy. Jednocześnie wyciągnęły się po nią ręce bandyty i napadniętego. Ten ostatni jako pierwszy zdołał chwycić pistolet. - Oddałem trzy strzału do odjeżdżającego Passata - przyznaje właściciel kantoru.

Polska to nie Ameryka

Choć wiadomo, że szczęśliwie nikomu nic się nie stało, to broniącego się mężczyznę czekają teraz trudne tłumaczenia. Użył broni w przestrzeni publicznej, co wiąże się z zagrożeniem dla postronnych osób. - Strzelanie do uciekającego pojazdu z bandytami sądy traktują zazwyczaj jako przekroczenie granic obrony koniecznej - mówi mec. Krzysztof Kuczyński, autor poradnika "Obrona konieczna z użyciem broni palnej". - Ofiara działała jednak w na gorąco, tuż po napadzie i pobiciu, a więc w emocjach i z przyspieszonym tętnem. Nie chcemy takich scen na polskich ulicach. Trudno też zaakceptować, że ktoś kto został obrabowany, nie ma prawa do próby odzyskania majątku - dodaje ekspert.

W jego ocenie z tego powodu właściciel kantoru może liczyć na złagodzenie ewentualnej kary. Najgorszy byłby scenariusz, w którym sprawcy nie zostaną schwytani i jedynym wątkiem śledztwa pozostanie użycie broni przez ofiarę.

Sprawa przypomina historię pracownika ochrony z Malborka. Ten strzelał do nakrytego na gorącym uczynku włamywacza. Już podczas ucieczki, przypadkowy rykoszet ugodził przestępcę w plecy, ciężko go raniąc. W pierwszym, jeszcze nieprawomocnym, wyroku sąd skazał pracownika ochrony na rok więzienia w zawieszeniu i 4 lata zakazu wykonywania pracy związanej w ochroną mienia. Wyrok wzburzył lokalną społeczność - która stanęła w obronie pracownika ochrony.

Kolejny przypadek pokazujący surowość organów ścigania dotyczył inwalidy na wózku, który stanął w obronie napastowanej w parku kobiety. Postrzelił napastnika z rewolweru. Przez wiele miesięcy ciążył na nim zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu bandyty, ledwo uniknął aresztu. - W miejsce nagrody i pochwały natychmiast po tym zajściu zostałem przez Policję zatrzymany. Odebrano mi broń i zamknięto na komisariacie Policji, czekałem co o moim losie postanowią tzw. organy ścigania - zwierzał się.