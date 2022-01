Napad na stację paliw w Iławie. Trwa obława policji

Oblanie kwasem 49-latka

W ubiegłym tygodniu doszło także do przerażającego zdarzenia w Kaliszu, 49-letni mężczyzna został oblany kwasem. Zdaniem ofiary to szwagier miał zlecić atak na niego. Miała być to zemsta za pomoc przy rozwodzie siostry 49-latka.