Namierzyli Czarneckiego. Prokuratura ma nowe dowody

Prokuratura chce, by Czarnecki został aresztowany na trzy miesiące, by móc wystawić za nim międzynarodowy list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Śledczy chcą go oskarżyć o oszustwa na szkodę 1140 klientów Idea Banku, którzy naciągnięci na obligacje GetBacku stracili 227 mln zł. Chcą go również oskarżyć o działanie na szkodę banku oraz próbę ucieczki z dobytkiem.